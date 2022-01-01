Комплексные
строительные услуги
Ремонт промышленных и
офисных помещений
Высотные работы
любой сложности
Ремонт промышленных
дымовых труб
Гарантия
2 ГОДА
Даем гарантию 2 года на все выполненные работы!
Мы готовы брать такую ответственность так как работаем только с качественными материалами, опытными и мотивированными сотрудниками, а так же применяем современные средства контроля строительных работ.
Качество
Мы используем только сертифицированные материалы и современное проверенное оборудование. Наша команда - высококвалифицированные рабочие, имеющие огромный опыт и гражданство РФ.
Безопасность
Прозрачность
Максимальная прозрачность выполнения всех работ за счет применения современных систем автоматизации в строительстве. Никаких секретов!
Полный цикл
Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами и удовлетворение полного спектра запросов от мелкого ремонта офисного помещения до возведения здания нового цеха.
Омега Проджектс
Мы готовы к тесному сотрудничеству
Наши компетенции
Наша компания выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ, в том числе, и на высоте, с привлечением профессиональных промышленных альпинистов.