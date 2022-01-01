Омега Проджектс

Наша компания начала свой путь в 2008 году как организация, оказывающая услуги в сфере промышленного альпинизма. По мере развития компании и взаимодействия с нашими постоянными клиентами, перечень наших услуг значительно вырос. На текущем этапе, наша компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество и предлагает комплексное обслуживание клиентов в сфере общестроительных и высотных работ.