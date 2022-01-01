Комплексные

строительные услуги

Ремонт промышленных и

офисных помещений

Высотные работы

любой сложности

Ремонт промышленных

дымовых труб

Гарантия

2 ГОДА

Даем гарантию 2 года на все выполненные работы!
Мы готовы брать такую ответственность так как работаем только с качественными материалами, опытными и мотивированными сотрудниками, а так же применяем современные средства контроля строительных работ.

Качество

Качество

Мы используем только сертифицированные материалы и современное проверенное оборудование. Наша команда - высококвалифицированные рабочие, имеющие огромный опыт и гражданство РФ.

Безопасность

Безопасность

Компания имеет лицензию СРО. Наша работа связана с риском для жизни как исполнителя так и окружающих. Мы полностью осознаем свою ответственность и строго следим за соблюдением правил безопасности.
Прозрачность

Прозрачность

Максимальная прозрачность выполнения всех работ за счет применения современных систем автоматизации в строительстве. Никаких секретов!


Полный цикл

Полный цикл

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами и удовлетворение полного спектра запросов от мелкого ремонта офисного помещения до возведения здания нового цеха.

Омега Проджектс

Наша компания начала свой путь в 2008 году как организация, оказывающая услуги в сфере промышленного альпинизма. По мере развития компании и взаимодействия с нашими постоянными клиентами, перечень наших услуг значительно вырос. На текущем этапе, наша компания ориентирована на долгосрочное сотрудничество и предлагает комплексное обслуживание клиентов в сфере общестроительных и высотных работ.
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Мы готовы к тесному сотрудничеству

Наши компетенции

Наша компания выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ, в том числе, и на высоте, с привлечением профессиональных промышленных альпинистов. 

Ремонт офисных и промышленных помещений

Ремонт офисных и промышленных помещений

Ремонт фасадов зданий

Ремонт фасадов зданий

Ремонт промышленных дымовых труб

Ремонт промышленных дымовых труб

Монтаж и обслуживание высотных сооружений

Монтаж и обслуживание высотных сооружений

Демонтажные работы

Демонтажные работы

Ремонт остекления зданий

Ремонт остекления зданий

Ремонт и устройство кровель

Ремонт и устройство кровель

Монтаж архитектурной подсветки

Монтаж архитектурной подсветки

Такелажные работы на высоте

Такелажные работы на высоте

Наши клиенты

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Лицензии

Наша компания обладает всеми необходимыми лицензиями на осуществление строительной деятельности
Лицензия

Лицензия СРО

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Телефон

+7(495) 374 82 83

Email

sales@omega-projects.ru

Адрес

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 5А, 
этаж 4, офис 1

Время работы

Пн.—Пт. 09:00—19:00

Телефон

+7(495) 374 82 83

Адрес

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, дом 5А, этаж 4, офис 1

Email

info@omega-projects.ru

Время работы

Пн.—Пт. 09:00—18:00
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